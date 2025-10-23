Touristen-Falle: Fast 1.000-Euro-Rechnung für 13 Kilo Steak

Ein Dinner in Spanien wurde unerwartet riesig: Sieben Gäste bekamen statt einzelner Portionen ein gemeinsames 13-Kilo-Steak – wegen eines simplen Missverständnisses.

Ein Reddit-Posting vom Donnerstag, 23. Oktober 2025, sorgt online für Schmunzeln: Eine Gruppe von sieben Personen bestellte in einem Restaurant in Nordspanien Steak – und erhielt eine riesige Portion.

Sprachbarriere mit Folgen

Die Gäste hatten offenbar eine moderate Portion erwartet. Doch stattdessen brachte die Küche ein massives Stück Fleisch auf den Tisch – 13 Kilo Steak für alle gemeinsam.

Fleischflut statt Filet

Was zunächst wie ein luxuriöses Abendessen klang, entpuppte sich als Missverständnis. Offenbar verstanden Service und Gäste die Bestellung unterschiedlich, was schließlich zur „Fleischflut“ führte. Im Restaurant „El Cobertizo“ in Huesca sollte eigentlich für sieben Gäste „Premium Chuletón“ serviert werden. Eine Betroffene schildert: „Wir waren sieben und haben letzte Woche Premium-Steaks bestellt. Die Kellnerin schlug zwei Kilogramm vor. Wir dachten, zwei Kilogramm wären etwa 300 Gramm pro Person, also klang das gut. Nein. Wir sind reingelegt worden. Sie meinte zwei Kilogramm PRO PERSON. PRO PERSON!!!!“ Am Schluss standen 13 Kilo auf dem Tisch.

Netz lacht über das Missverständnis

Das Posting verbreitete sich rasch auf Reddit und sorgte für zahlreiche Reaktionen. Viele Nutzer kommentierten humorvoll die ungewöhnliche Portion und das sprachliche Missverständnis.