Mann (31) stirbt nach Fliegen-Biss

Der Brite Andrew Kane wurde während dem Arbeiten auf einem Bauernhof gebissen und kollabierte später. Wenige Wochen danach verstarb der Familienvater.

Ein junger Landarbeiter starb nur wenige Wochen, nachdem er von einer Fliege gebissen worden war. Der 31-jährige Andrew Kane wurde während dem Arbeiten mit seiner Schwester an einem Bauernhof von einer Fliege gebissen. Er bemerkte eine rote Stelle an seinem Ellbogen.

Nachdem seine Mutter ihm gebeten hat, ging er ins Krankenhaus und erhielt dort Antibiotika. Zwei Wochen danach kollabierte der Brite während dem Fortgehen. Andrew wurde schnell in ein Spital gebracht. Dort haben die Ärzte entdeckt, dass der 31-Jährige, der eine siebenjährige Tochter hat, infolge der Bremsenverletzung an seinem Ellbogen eine Sepsis entwickelt hatte.

Wochenlanger Koma

Er befand sich fünf Wochen lang in einem Krankenhaus. Andrew wurde in ein Koma versetzt und verstarb am 18. September, so seine Mutter Rachel gegenüber "ChronicleLive". Sie sagte: "Er machte sich keine Sorgen. Man denkt, es ist rot geworden, es juckt, und man denkt, es wird besser. Aber das Loch in seinem Arm schien nie zu heilen."

Rachel erzählte: "Sie haben ihn sediert, dann kam er wieder zu sich, und es gab Hoffnung auf Besserung. Sie hatten alle möglichen Hoffnungen für ihn. Aber die Krankheit kam mit voller Wucht zurück und breitete sich sehr schnell aus, und seine Organe begannen zu versagen."