Hier steht der größte Weihnachtsbaum der Welt

Die ersten Städte bekommen ihre Christbäume geliefert und Weihnachtsmärkte werden aufgebaut. Doch wo steht der größte Baum der Welt?

Bald eröffnen die ersten Weihnachtsmärkte in Österreich. In Schönbrunn wurde der Christbaum sogar schon aufgestellt. Doch die Wiener Fichte ist nicht der größte. Dieser steht in Deutschland.

Der Weihnachtsbaum steht nicht in Berlin, München oder Köln, sondern in Dortmund. Der größte Baum der Welt ist seit 1996 die Attraktion vom Dortmunder Weihnachtsmarkt. Dieser lockt jährlich Millionen von Besuchern an.

Besteht aus 1700 einzelnen Fichten

Doch der Baum besteht nicht aus einer Fichte, sondern wird aus einzelnen zusammengebaut. Damit erreicht der Christbaum eine Höhe von 45 Metern und wiegt 40 Tonnen.

Ein Sprecher des Weihnachtsmarktes erklärt gegenüber dem Magazin "Reader"s Digest" das Vorgehen: "Aus rund 1700 extra zu diesem Zweck im Rothaargebirge angebauten Rotfichten wird der Dortmunder Weihnachtsbaum zusammengesetzt".

128.000 LED-Lichter als Dekoration

Der Aufbau der Konstruktion ist jedes Jahr eine Herausforderung. Ein Organisator sagt: "Bereits Ende Oktober wird mit dem Aufbau begonnen, damit Dortmunds Oberbürgermeister am 25. November um 18 Uhr pünktlich die Weihnachtsbaumbeleuchtung einschalten kann".

Der Christbaum wird mit 128.000 LED-Lichtern dekoriert. Auf der Spitze thront ein vier Meter hoher Engel. Um diesen Giganten zu sehen, besuchen laut "weihnachtsmarkt.de" jährlich mehr als 3,6 Millionen Menschen den Dortmunder Weihnachtsmarkt.