Christkind und Engerl für Salzburger Christkindlmarkt gesucht

Das Casting-Ergebnis bleibt bis zur Enthüllung geheim.

Salzburg. Am 20. November öffnet der Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz – doch Christkind und Engerl werden noch gesucht. Bewerbungen sind bis 7. November möglich, der erste Auftritt folgt am 30. November. „Wir suchen kommunikative Mädchen ab 16 Jahren mit etwas schauspielerischem Talent und Fremdsprachenkenntnissen“, sagt Obmann Wolfgang Haider.

Das Christkind und seine beiden Engerl lesen Weihnachtsgeschichten, begleiten Kinder beim Eislaufen und bringen festliche Stimmung auf den traditionsreichen Markt. Der Salzburger Christkindlmarkt zählt zu den ältesten und bekanntesten der Welt und begeistert jedes Jahr Gäste aus aller Welt.