Crash gegen Kuh: Brasilien-Talent stirbt mit nur 20 Jahren
Tragisch

Crash gegen Kuh: Brasilien-Talent stirbt mit nur 20 Jahren

23.10.25, 15:50
Ein junger Sportler, dessen Karriere gerade erst begonnen hatte, ist in Brasilien (Südamerika) bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. 

Der 20-jährige Fußballspieler Antony Ylano starb nach einem Zusammenstoß mit einer Kuh auf einer Landstraße. Sein Verein Piauí Esporte Clube trauert um den Nachwuchsstürmer.

Unfall auf dem Heimweg von einer Familienfeier

Wie das brasilianische Nachrichtenportal ge.globo berichtet, ereignete sich der Unfall in den frühen Morgenstunden des Montags in der Gemeinde Altos im Bundesstaat Piauí. Ylano war mit seinem Motorrad auf dem Heimweg von der Geburtstagsfeier seines Vaters, als plötzlich mehrere Kühe auf der Straße standen. Laut Aufnahmen einer Überwachungskamera konnte der 20-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen eines der Tiere. Für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät. Sein Verein bestätigte den Tod kurz darauf über soziale Medien.

Anteilnahme und Trauer im Verein

In einer Mitteilung des Piauí Esporte Clube hieß es: „Piauí erlebt einen Moment tiefer Trauer über den Verlust unseres Stürmers Antony Ylano.“ Der Klub veröffentlichte dazu ein Foto des Verstorbenen. Viele Mitspieler und Freunde schrieben in den Stunden danach persönliche Abschiedsbotschaften im Internet.

Ein Talent mit Zukunft

Antony Ylano stammte aus der Region im Nordosten Brasiliens. Er begann seine Laufbahn beim Verein Associação Atlética de Altos und wechselte 2024 zum Piauí EC. Mit der U20-Mannschaft gewann er noch im selben Jahr die Staatsmeisterschaft. Am Dienstag nach dem Unfall hätte er mit seinem Team zu einem Spiel im brasilianischen U20-Pokal reisen sollen.

