20 Jahre "Dancing Stars" mit vielen ORF-Comebacks und einer Hochzeit

Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll zeigen die größten Momente und begrüßen auch zahlreiche Publikumslieblinge im Studio. Am Freitag ist "Dancing Stars" zurück in der Primetime.

Ein bekanntes Gesicht kehrt zurück auf die große ORF-Bühne: Mirjam Weichselbraun feiert gemeinsam mit Andi Knoll ihr Comeback als Moderationsduo von „Dancing Stars“. Anlass ist das 20-jährige Jubiläum der beliebten Tanzshow – und das wird mit gleich drei großen TV-Specials zelebriert.

In „20 Jahre Dancing Stars – Magic Moments“ blicken Knoll und Weichselbraun auf zwei Jahrzehnte voller Glitzer, Emotionen und unvergesslicher Show-Momente zurück. Der Auftakt läuft am Freitag, dem 24. Oktober 2025, um 20.15 Uhr auf ORF 1 und ORF ON. Zum Start steht das Special „Die lustigsten Momente“ im Mittelpunkt – mit den besten Szenen aus Training, Showtänzen und jeder Menge Hoppalas.

Neben den Highlights aus 16 Staffeln und 20 Jahren sind auch einige Publikumslieblinge mit dabei: Michaela Kirchgasser, Kathrin Menzinger und Balázs Ekker nehmen gemeinsam mit den beiden Moderatoren Platz auf der Couch und plaudern über ihre persönlichen Erinnerungen.





Andi Knoll: „Schön, das wieder mal zu sehen“

Was erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer bei den Jubiläumsfolgen? „Zum einen Momente, wo man sich denkt: jö, schön, das wieder mal zu sehen – da kann ich mich noch ganz genau erinnern. Und andererseits Dinge, die man entweder nie gesehen oder erfolgreich verdrängt hat … wie Balázs’ Emo-Haarschnitt aus den frühen 2000ern“, scherzt Andi Knoll.

Seine persönlichen „Magic Moments“? „Marika Lichter im ABBA-Kostüm, Balázs heiratet seine Alice im Ballroom – und Miri tanzt mit mir.“

Warum die Show so lange erfolgreich geblieben ist, darüber werde man gemeinsam mit den Gästen sprechen, so Knoll: „Es gibt wohl kein einzelnes Erfolgsgeheimnis. Vielleicht ist es die Mischung aus Reality und Inszenierung. Ein Wettbewerb, der so anstrengend ist, dass irgendwann alle einfach sie selbst sind.“





Mirjam Weichselbraun: „Tradition, Innovation, Glamour und Herz“

Für Mirjam Weichselbraun, die mit „Dancing Stars“ seit der ersten Staffel eng verbunden ist, bedeutet das Jubiläum eine ganz besondere Rückkehr. „Wir schauen ins Familienalbum und lassen wirklich nichts aus. 20 Jahre Dancing Stars waren voll mit lustigen – gewollten und ungewollten – emotionalen und höchst unterhaltenden Momenten, und die schauen wir uns nochmal gemeinsam mit unseren Gästen an“, so die Moderatorin.

Ihre persönlichen Highlights seien immer jene gewesen, „in denen sich Kandidatinnen und Kandidaten von einer Seite gezeigt haben, die wir nicht kannten – Momente, in denen wir die Menschen hinter den prominenten Namen kennengelernt haben.“

Über das Erfolgsgeheimnis der Show sagt Weichselbraun: „Ich glaube, dass Dancing Stars seit Anfang an die richtige Balance zwischen Tradition und Innovation findet – mit Glamour, Herz und einem Gefühl von Zusammenhalt. Gerade in Zeiten, in denen Nachrichten oft überfordern, bietet diese Show Unterhaltung für die ganze Familie.“