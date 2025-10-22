"Frühstück bei mir" - Claudia Stöckl spricht über Ö3-Aus

Die Sendereihe "Frühstück bei mir" ist Kult doch ewig wird sie nicht mehr weitergehen.

Seit Anfang 1997 gibt es das beliebte Sendungsformat "Frühstück bei mir" mit Talkerin Claudia Stöckl. In der allerersten Ausgabe war Viktor Klima, damals ganz frisch gewählter Bundeskanzler, Gast bei Stöckl.

Nina Horowitz und Claudia Stöckl © Ö3/Norbert Ivanek

Mehr zum Thema

Seitdem folgten ihm viele Personen meist aus dem In- aber gelegentlich auch aus dem Ausland. Über die Jahre empfing Stöckl Leute wie Designerin Lena Hoschek, legendäre Sportler wie Hans Krankl oder Herbert Prohaska, Influencerin Bibi Heinicke, Hollywood-Schauspieler John Malkovich und ganz viele mehr.

Claudia Stöckl und John Malkovich © Hitradio Ö3/Tom Wunderlich

Talk zu neuem Film

Nicht immer sind Promis zu Gast, manchmal dürfen auch inspirierende Menschen zum Frühstück einladen. Zuletzt wurde aber mit Pizzera & Jaus , anlässlich ihres neuen Films " Neo Nuggets " getalkt und gefrühstückt.

© oe24

Stöckl über Aus der Sendung

Die zwei wilden Kerle standen dank ihrer offenen Art und des Schmähs natürlich im Vordergrund, Fans fanden sie sympathisch und originell. Bis Stöckl mit einer Aussage für Hellhörigkeit sorgte. Sie sprach nämlich über das Aus ihrer Sendung. Auf Facebook wurde diese Aussage von einer Stammhörerin gleich aufgegriffen: "Als du gesagt hast, in 10 Jahren wird es wahrscheinlich kein Frühstück, so wie jetzt, mehr mit Dir geben, musste ich erst einmal schlucken." Und Stöckl antwortet: "danke, das ist sehr lieb! ein bissl mache ich schon noch."

© zeidler

Schon wieder Aus?

Nach den vielen ORF-Ausstiegen langjähriger Mitarbeitender, die über 50 Jahre alt sind, stellt sich die Frage, ob bei Claudia Stöckl das Alter auch eine Rolle spielt... Aber, noch bleibt sie ihren Fans erhalten.