Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Claudia Stöckl
© Getty Images

Kult-Sendung

"Frühstück bei mir" - Claudia Stöckl spricht über Ö3-Aus

22.10.25, 08:37 | Aktualisiert: 22.10.25, 11:29
Teilen

Die Sendereihe "Frühstück bei mir" ist Kult doch ewig wird sie nicht mehr weitergehen.

Seit Anfang 1997 gibt es das beliebte Sendungsformat "Frühstück bei mir" mit Talkerin Claudia Stöckl. In der allerersten Ausgabe war Viktor Klima, damals ganz frisch gewählter Bundeskanzler, Gast bei Stöckl.

Nina Horowitz und Claudia Stöckl

Nina Horowitz und Claudia Stöckl

© Ö3/Norbert Ivanek

Mehr zum Thema

Seitdem folgten ihm viele Personen meist aus dem In- aber gelegentlich auch aus dem Ausland. Über die Jahre empfing Stöckl Leute wie Designerin Lena Hoschek, legendäre Sportler wie Hans Krankl oder Herbert Prohaska, Influencerin Bibi Heinicke, Hollywood-Schauspieler John Malkovich und ganz viele mehr.

Claudia Stöckl und John Malkovich

Claudia Stöckl und John Malkovich

© Hitradio Ö3/Tom Wunderlich

 

Talk zu neuem Film

Nicht immer sind Promis zu Gast, manchmal dürfen auch inspirierende Menschen zum Frühstück einladen. Zuletzt wurde aber mit  Pizzera & Jaus , anlässlich ihres neuen Films " Neo Nuggets " getalkt und gefrühstückt. 

Stöckl
© oe24

Stöckl über Aus der Sendung

Die zwei wilden Kerle standen dank ihrer offenen Art und des Schmähs natürlich im Vordergrund, Fans fanden sie sympathisch und originell. Bis Stöckl mit einer Aussage für Hellhörigkeit sorgte. Sie sprach nämlich über das Aus ihrer Sendung. Auf Facebook wurde diese Aussage von einer Stammhörerin gleich aufgegriffen: "Als du gesagt hast, in 10 Jahren wird es wahrscheinlich kein Frühstück, so wie jetzt, mehr mit Dir geben, musste ich erst einmal schlucken." Und Stöckl antwortet: "danke, das ist sehr lieb! ein bissl mache ich schon noch."

© zeidler

Schon wieder Aus?

Nach den vielen ORF-Ausstiegen langjähriger Mitarbeitender, die über 50 Jahre alt sind, stellt sich die Frage, ob bei Claudia Stöckl das Alter auch eine Rolle spielt... Aber, noch bleibt sie ihren Fans erhalten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden