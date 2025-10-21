Ö3-Schock! Aus für Urgestein Elke Rock unter Tränen: "Freitag höre ich auf"

Die nächste langjährige Ö3-Mitarbeiterin verlässt nun den Sender.

Der nächste Ö3-Star verabschiedet sich: Erst vor kurzem hat Robert Kratky seiner beruflichen Heimat vieler Jahrzehnte den Rücken gekehrt, nun verabschiedet sich Elke Rock (42).

"Mein halbes Leben"

Wie sie in einem Insta-Posting bekannt gab wird sie schon am 24.10. ihre letzte Sendung moderieren. "18,5 Jahre, also literally mein halbes Leben habe ich dort verbracht", sagt Rock unter Tränen in einem Video und: "am Freitag höre ich auf." Es sei keine leichte Entscheidung gewesen für sie, erklärt Rock aber: "Das Leben ist ein Hit und deswegen gibt es immer wieder neue, spannende Kapitel im Leben."

Das kommt jetzt

Was für sie als nächstes kommt, das verrät sie auch gleich dazu: Die Selbstständigkeit mit ihrem Business. Sie will fortan als Coachin tätig sein: "Dafür brauche ich einfach beide Hände frei." Sie müsse loslassen, es gehe eine Ära zu Ende für sie, sagt sie und muss Tränen schlucken.

Zum Schluss sagt sie danke für das Abenteuer und es geht nun auf ins nächste.