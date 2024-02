Ö3-Star Elke Rock: "Mir kommen die Tränen"

Die brutalen Morde an fünf Frauen an nur einem Tag löst im ganzen Land Bestürzung aus. Auch Ö3-Moderatorin Elke Rock ist von den Fällen tief betroffen.

"In was für eine Richtung schreiten wir in diesem Land voran?" Elke Rock spricht in ihrem jüngsten Instagram-Posting aus, was sich viele Menschen in Österreich nach dem blutigen Freitag mit fünf ermordeten Frauen denken.

Wie berichtet, waren am Freitag die 13-Jährige Carmina und ihre Mutter Claudia (51) im Bezirk Landstraße tot aufgefunden worden, als tatverdächtig gilt der vorerst verschwundene Ehemann und Vater Christian R. Am Abend starben drei Asiatinnen bei einer Messerattacke in einem Brigittenauer Bordell, ein verdächtiger Afghane wurde festgenommen.

Schockierende Bluttaten, die der Ö3-Moderatorin sehr nahe gehen: "Alleine bei dem Gedanken, an die letzten Momente dieser fünf Frauen - niedergestochen, ermordet, gemetzelt - kommen mir die Tränen."

Rock wurde selbst 2023 im Italien-Urlaub Opfer eines brutalen Angriffs – mehr dazu hier und hier . "Als mir vor ziemlich genau einem Jahr ein fremder Mann die Kehle zugedrückt hat, mich gewürgt und angeschrien hat, hatte ich Todesangst", erinnert sie sich an den schrecklichen Vorfall. Während ihr die Luft weblieb, habe sie nur einen Gedanken gehabt: "Wenn er mir jetzt meinen Kopf gegen die Wand knallt und ich blutüberströmt, bewusstlos hier liegen bleibe - Was wird er mit meinem Kind machen?!"

"Spüre diese schreckliche Angst"

Zwar stellt die 40-Jährige klar, dass ihre Erfahrungen in keiner Relation zu den Morden stehen, dennoch steige nun in ihr wieder die Angst hoch: "Ich spüre mit jeder Faser meines Körpers diese schreckliche Angst, die auch diese Frauen in den letzten Momenten erlebt haben müssen."

Sind Frauen nicht mehr sicher?

Rock weiter: "Also frage ich: WANN? Wann haben wir den Punkt erreicht, wo man als Frau in Österreich nicht mehr sicher ist? Wo Frau um ihr Leben fürchten muss? Jetzt? Haben wir diesen Punkt JETZT vielleicht erreicht?"

Abschließend stellt der Ö3-Star aber auch klar, nicht alle Männer unter Generalverdacht stellen zu wollen. Sie sei umso dankbarer "für die vielen großartigen Männer in unserem Land, die uns Frauen achten, ehren, schätzen und schützen."