Reiseführer plant Route – und findet 158 Jahre altes Schiffswrack

Ein zufälliger Blick auf Satellitenbilder führte zu einer spektakulären Entdeckung

Der Touristenführer Matt Olson fand im Sommer 2025 das Wrack der „Frank D. Barker“, eines vor 158 Jahren gebauten Holzschooners, am Grund des Lake Michigan.

Olson, der Bootstouren in der Region anbietet, war auf der Suche nach neuen Routen, als ihm auf den Aufnahmen ein ungewöhnlicher Schatten nahe Rowley’s Bay auffiel. Mithilfe von Sonar- und Unterwasseraufnahmen bestätigte er seinen Verdacht: In rund sieben bis acht Metern Tiefe liegt tatsächlich ein altes Schiffswrack.

© Wisconsin Historical Society

Die „Frank D. Barker“ war 1867 in New York gebaut worden und transportierte über die Großen Seen Getreide und Kohle. Am 1. Oktober 1887 lief das Schiff im dichten Nebel bei Spider Island auf ein Kalksteinriff. Die Besatzung konnte sich retten, doch das Schiff sank und blieb trotz mehrerer Bergungsversuche verschollen.

© Wisconsin Historical Society

Fachleute der Wisconsin Historical Society zeigten sich begeistert vom Fund: Viele Strukturen des Wracks sind noch erstaunlich gut erhalten. Nun soll der Fundort vermessen werden, auch eine Aufnahme in das National Register of Historic Places steht im Raum.Das Wrack ist geschützt – wer Artefakte entnimmt oder es beschädigt, macht sich strafbar.