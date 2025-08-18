"Tradwife" und Co.: DIESE Wörter stehen jetzt offiziell im Wörterbuch

„Tradwife“, „Delulu“ und Co. Diese Wörter wurden offiziell ins Cambridge Dictionary aufgenommen.

Das britische Cambridge Dictionary hat seine Onlineausgabe erweitert und mehr als 6.000 neue Begriffe aufgenommen. Viele dieser Wörter stammen aus den sozialen Netzwerken und zeigen, wie stark TikTok, Instagram & Co. inzwischen den englischen Wortschatz beeinflussen

Besonders auffällig ist der Begriff „tradwife“ – eine Kombination aus traditional und wife. Er beschreibt Frauen, die sich bewusst traditionellen Rollenmustern verschreiben und ihr Leben vor allem als Ehefrau und Mutter führen, mit Fokus auf Haushalt und Kinder. Der Ausdruck gewann vor allem über Social Media an Popularität und sorgt dort regelmäßig für Debatten.

Ebenfalls neu ist „delulu“, abgeleitet von delusional. Genutzt wird es, wenn jemand absichtlich an etwas glaubt, das offensichtlich nicht der Realität entspricht – etwa ein Tagtraum oder Wunschdenken. Der Ausdruck ist mittlerweile so verbreitet, dass sogar Australiens Premierminister Anthony Albanese ihn kürzlich im Parlament verwendete.

Darüber hinaus wurde auch der Begriff „Gen Alpha“ aufgenommen. Er bezeichnet jene Generation, die ab den frühen 2010er-Jahren geboren wurde und somit die Nachfolge der Gen Z antritt.