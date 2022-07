Transfrau schwängert zwei Mithäftlinge

Gleich zwei Gefangene wurden im reinen Frauen-Gefängnis schwanger.

Eigentlich handelt es sich beim „Edna Mahan“-Gefängnis im US-Bundesstaat New Jersey für eine Einrichtung ausschließlich für Frauen, dennoch sind nun gleich zwei Insassinnen schwanger. Verantwortlich dafür ist die wegen Totschlags verurteilte Demi Minor.

Die 27-Jährige ist eine Transfrau, besitzt aber noch männliche Fortpflanzungsorgane und konnte somit die weiblichen Gefangenen schwängern. Aufgrund eines neuen Gesetzes für Transgender-Personen ist es in New Jersey möglich, dass Verurteilte in einem Frauen-Gefängnis untergebracht werden, wenn sie sich dem anderen Geschlecht zugehörig fühlen.

Die Behörden haben nun aber umgehend auf den Vorfall reagiert und Minor verlegt. In ihrem neuen Gefängnis ist die 27-Jährige nun allerdings die einzige Frau.