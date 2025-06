US-Präsident bedankt sich bei den iranischen Mullahs.

Der Iran hat die Vereinigten Staaten nach Angaben von Präsident Donald Trump vor dem Angriff auf den US-Militärstützpunkt in Katar gewarnt. Vielleicht könne der Iran jetzt zu Frieden und Harmonie im Nahen Osten übergehen - er werde Israel auch mit Nachdruck ermuntern, das ebenfalls zu tun, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Den Vergeltungsangriff bezeichnete er als "sehr schwach". Außerdem seien keine US-Bürger verletzt worden, schrieb Trump weiter.



Trump bedankte sich dabei auch direkt beim Mullah-Regime in Teheran: "Ich möchte dem Iran dafür danken, dass er uns frühzeitig informiert hat – so konnten Menschenleben gerettet und Verletzungen vermieden werden."

Vergeltungsschlag

Zuvor hatte der Iran als Vergeltung für die Bombardierung seiner Atomanlagen einen US-Militärstützpunkt in Katar angegriffen. Die Operation mit dem Namen "Verheißung des Sieges" habe begonnen, hieß es in einer Erklärung der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA. Nach Medienberichten wurden auch Raketen auf Ziele im Irak abgefeuert. Der Angriff in der katarischen Hauptstadt Doha galt dem Luftwaffenstützpunkt Al-Udeid, jedoch wurden laut Katar alle Raketen erfolgreich abgefangen. Welche Ziele im Irak attackiert wurden, war zunächst unklar.

Kuwait und Bahrain öffneten Medienberichten zufolge ihre Lufträume wieder. Auch der Flughafen von Dubai gab bekannt, dass der Betrieb wieder aufgenommen wird.