Trump: 'In drei Jahren gibt es keine USA mehr'

Donald Trump ist zwar seit mittlerweile acht Monaten nicht mehr im Amt, seine Wahlniederlage gegen Joe Biden hat der Ex-Präsident aber noch immer nicht ganz überwunden. Im Interview mit dem ultrarechten TV-Sender Newsmax schießt Trump nun gegen seinen Nachfolger und sagt dabei sogar den Untergang der Vereinigten Staaten voraus.

"Unser Land ist in den letzten acht Monaten wirklich bergabgegangen wie noch niemals zuvor Und wir werden in drei Jahren kein Land mehr übrig haben, das sage ich Ihnen", so Trump im Interview mit seinem ehemaligen Pressesprecher Sean Spicer.

Im Zentrum seiner Kritik steht dabei sein Nachfolger als US-Präsident. „Biden wollte das Land vereinen, macht aber genau das Gegenteil. Er ist noch schlimmer als Obama. Aber wie mir viele sagen, regiert in Wahrheit ohnehin Obama und nicht Biden.“

Donald Trump: “Obama is probably running the government now anyway. According to many."



This insane Newsmax interview just proves that General Milley was right.pic.twitter.com/9mmjNJZaBm