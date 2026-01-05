Alles zu oe24VIP
© Getty

Nach Venezuela

Trump droht auch Kolumbien mit Militäreinsatz

05.01.26, 06:04
Nach dem Angriff auf Venezuela zwecks Entmachtung von Staatschef Nicolás Maduro hat US-Präsident Donald Trump auch Kolumbien gedroht.

Der Republikaner sagte vor Journalisten, Kolumbien sei "sehr krank" und werde von einem "kranken Mann" regiert, der es liebe, "Kokain zu produzieren und es in die Vereinigten Staaten zu verkaufen". Das werde er "nicht mehr lange machen", sagte Trump - ohne ins Detail zu gehen, was er konkret damit meinte.

Trump hat Kolumbiens Staatschef Gustavo Petro bereits mehrfach heftig kritisiert, nannte ihn bei seiner Pressekonferenz auf dem Flug nach Washington aber nicht namentlich. Auf die Nachfrage einer Journalistin, ob es einen Militäreinsatz gegen Kolumbien geben werde, sagte Trump: "Das klingt für mich gut."

Die USA hatten in der Nacht auf Samstag eine Reihe von Zielen in Venezuela angegriffen, den links-autoritären Maduro gefangen genommen und außer Landes gebracht. Ihm soll in New York wegen Drogendelikten der Prozess gemacht werden. Kolumbien ist ein Nachbarstaat von Venezuela in Südamerika und gilt als wichtiger Produktionsstandort für Kokain.

