Trump geht mit Online-Wetten auf Truth Social an den Start

Donald Trump erweitert das Angebot seiner Plattform Truth Social. Ab sofort können Nutzer nicht nur Beiträge teilen und kommentieren, sondern auch Wetten platzieren.

Ziel ist es, das Geschäft mit den Tipps zu gesellschaftlichen Entwicklungen auszubauen.

Zusammenarbeit mit Kryptobörse

Für das neue Angebot arbeitet die Plattform mit einer Kryptobörse zusammen. Das bedeutet, dass Wetten in digitaler Währung möglich sind. Nutzer können damit auf Ergebnisse von gesellschaftlichen Entwicklungen setzen.

Trump sieht großes Potenzial

Der frühere US-Präsident hält den Schritt in den Wettmarkt für einen lohnenden Bereich. Er schätzt, dass das Angebot viele Menschen ansprechen könnte, die bereits auf seiner Plattform aktiv sind. Dabei soll die Verbindung von Social Media und Wetten eine neue Einnahmequelle für Truth Social schaffen.

Risiken für Nutzer

Experten warnen, dass solche Wetten riskant sind. Digitale Währungen können stark im Wert schwanken, und auch die Gewinnchancen bei Tipps auf gesellschaftliche Ereignisse sind schwer einzuschätzen. Nutzer sollten sich der Risiken bewusst sein, bevor sie Geld einsetzen.