© Getty

Kein Scherz

Trump ist jetzt Favorit auf den Friedensnobelpreis

19.08.25, 17:15
Teilen

Der US-Präsident liegt bei den Quoten klar vorne. 

Donald Trump ist zwar gerade in Europa weiterhin bei vielen unbeliebt und wird manchmal sogar belächelt, in der Weltpolitik führt aber kein Weg am US-Präsidenten vorbei. Trump engagiert sich im Nahen Osten, vermittelte einen Friedensvertrag zwischen Armenien und Aserbaidschan und arbeitet derzeit intensiv um ein Abkommen zwischen Russland und der Ukraine.

Obwohl Trump bisher noch keinen Deal mit Putin fixieren konnte, werden bereits erste Stimmen laut, der US-Präsident solle in diesem Jahr den Friedensnobelpreis bekommen. Und tatsächlich, in den aktuellen Wettquoten liegt Trump klar vorne. So bekommt man etwa bei William Hill nur den 2,25-fachen Einsatz, falls Trump wirklich die begehrte Auszeichnung erhält. Damit liegt er sogar vor Julija Nawalnaja, der Witwe von Alexei Nawalny.

Wettquoten
© https://www.oddschecker.com

Donald Trump wäre der vierte amtierende US-Präsident, der den Friedensnobelpreis bekommt. Zuvor wurde diese Ehre bereits Theodore Roosevelt (1906), Woodrow Wilson (1919) und Barack Obama (2009) zuteil, Jimmy Carter bekam die Auszeichnung erst nach seiner Amtszeit.

