Trump kündigt nächsten Zoll-Hammer an

US-Präsident Donald Trump legt im Zoll-Streit nach.

US-Präsident Donald Trump kündigt am Dienstag (Ortszeit) "große Zölle" auf Pharmaimporte an. Auf einer Veranstaltung des Nationalen Republikanischen Kongresskomitees sagte er, die Zölle würden Anreize für Pharmaunternehmen schaffen, ihre Aktivitäten in die USA zu verlagern. Zudem habe er dem taiwanischen Chip-Unternehmen TSMC erklärt, dass es eine Steuer von bis zu 100 Prozent zahlen müsse, wenn es sein Fabriken nicht in den USA baue.

Trump kritisierte die Regierung des ehemaligen Präsidenten Joe Biden für die Gewährung eines Zuschusses in Höhe von 6,6 Milliarden Dollar an die US-Einheit von TSMC für die Halbleiterproduktion in Phoenix, Arizona, und sagte, dass Halbleiterunternehmen das Geld nicht brauchen. Bei der Veranstaltung warf der US-Präsident zudem China vor, seine Währung zu manipulieren, um die Auswirkungen der US-Zölle auszugleichen.