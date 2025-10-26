Trump legt skurrile Tanz-Einlage am Flughafen hin

Bei seiner Ankunft in Malaysia, der ersten Station seiner Asienreise, legte US-Präsident Donald Trump eine spontane Tanzeinlage auf dem roten Teppich hin.

Am internationalen Flughafen von Kuala Lumpur wurde Trump von traditionellen malaysischen Künstlern empfangen. Anstatt das Spektakel nur zu betrachten, ließ sich der Präsident zu einer kleinen Show hinreißen: Er ballte die Fäuste, grinste breit und bewegte sich im Takt der Musik – ganz im typischen Trump-Stil. Anschließend schwenkte er die Flaggen der USA und Malaysias und winkte der Menge zu.

Asien-Reise

Trump beginnt seine Reise in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur, wo bis Dienstag der Gipfel der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN stattfindet. Hier wohnte er der Unterzeichnung eines Friedensabkommens zwischen Thailand und Kambodscha bei - die USA hatten in dem Konflikt vermittelt. Zwischen beiden Ländern war es im Juli zu tagelangen schweren Gefechten an ihrer Grenze gekommen.

Anlass für die Trump-Reise ist auch der Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft APEC in Südkorea. Außerdem besucht Trump Japan. Im Kern soll die Reise nach US-Angaben von Handelsgesprächen geprägt sein.



Am Donnerstag kommt es dann in Busan zum Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping. Dabei soll ein Zoll-Deal erreicht werden.