Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
trump

Gaza-Plan

Trump macht Hamas Druck: "Werde keine Verzögerung dulden"

04.10.25, 18:31
Teilen

US-Präsident Donald Trump hat die radikal-islamische Hamas zu einer raschen Umsetzung seines Plans für ein Ende des Gaza-Krieges gedrängt.  

Andernfalls sei "alles hinfällig", schrieb Trump am Samstag auf seiner Online-Plattform Truth Social. Er werde keine Verzögerung dulden und nicht akzeptieren, dass vom Gazastreifen wieder eine Bedrohung ausgehe. "Lasst uns das schnell erledigen, SCHNELL", hieß es in dem Beitrag weiter.

Die Hamas hatte am Freitag Trumps Gaza-Plan in einigen Punkten zugestimmt, zugleich aber Verhandlungen gefordert. So sei die islamistische Palästinenser-Organisation zur Freilassung der israelischen Geiseln bereit. Details dazu müssten aber noch geklärt werden. Sie stimme auch einer Übergabe der Verwaltung des Gazastreifens an ein unabhängiges Gremium zu, hieß es.

Offen blieb aber, ob die Hamas zu einer Entwaffnung bereit ist und damit einer Kernforderung der USA und Israels nachkommt. Trump hatte Israel nach der Hamas-Erklärung aufgefordert, die Bombardierungen zu stoppen. Israel schränkte daraufhin am Samstag seine Angriffe ein. Dennoch wurden seit Trumps Aufforderung nach palästinensischen Angaben 21 Menschen in dem Küstengebiet durch israelischen Beschuss getötet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden