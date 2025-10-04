Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Hamas
© Getty

"Alle Fragen klären"

Trump-Plan – Hamas will verhandeln

04.10.25, 10:32
Teilen

Die militant-islamistische Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen hat sich nach eigenen Angaben zu Gesprächen über den von US-Präsident Donald Trump vorgelegten Friedensplan bereit erklärt.

Die islamistische Palästinenserorganisation sei bereit, "unverzüglich Verhandlungen aufzunehmen, um alle Fragen zu klären", sagte ein namentlich nicht genannter hochrangiger Hamas-Funktionär am Samstag der Nachrichtenagentur AFP.

Die Hamas habe den Vermittlern mitgeteilt, dass sie bereit sei, "sofort mit der Umsetzung des Austauschs" der Geiseln gegen palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen zu beginnen, "sobald eine Vereinbarung zur Vorbereitung der Bedingungen vor Ort getroffen" worden sei, sagte der Hamas-Funktionär weiter.

Die Terrororganisation hatte zuvor mitgeteilt, sie sei zur "Freilassung aller Geiseln" bereit. Zudem wolle sie die sterblichen Überreste toter Geiseln an Israel übergeben, wie in dem US-Plan vorgeschlagen. Ihrer ebenfalls vorgesehenen Entwaffnung stimmte die Hamas bisher jedoch nicht ausdrücklich zu. Dennoch erklärte Trump danach, dass die Hamas offenbar "zu einem dauerhaften Frieden bereit" sei.

Israels Regierung erklärte daraufhin, dass sie die "sofortige Umsetzung" des Trump-Plans zur Befreiung der israelischen Geiseln aus dem Gazastreifen vorbereite. "Nach der Reaktion der Hamas bereitet sich Israel auf die sofortige Umsetzung der ersten Phase des Trump-Plans zur Freilassung aller Geiseln vor", erklärte das Büro von Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu am Samstag.

"Wir werden weiterhin eng mit dem Präsidenten und seinem Team zusammenarbeiten, um den Krieg im Einklang mit den von Israel festgelegten Grundsätzen zu beenden, die mit der Vision von Präsident Trump übereinstimmen", hieß es weiter. International wurden die jüngsten Entwicklungen begrüßt.

Islamischer Jihad stellt sich hinter Hamas

Unterdessen unterstützte mit dem palästinensischen Islamischen Jihad eine weitere, palästinensische Extremistengruppe die Hamas bei ihrer Reaktion auf den Trump-Plan zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen. "Die Reaktion der Hamas auf Trumps Plan stellt die Position der palästinensischen Widerstandsfraktionen dar, und der Islamische Jihad hat verantwortungsvoll an den Konsultationen teilgenommen, die zu dieser Entscheidung geführt haben", hieß es in der Erklärung.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden