Trump-Plan – Hamas will verhandeln

Die militant-islamistische Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen hat sich nach eigenen Angaben zu Gesprächen über den von US-Präsident Donald Trump vorgelegten Friedensplan bereit erklärt.

Die islamistische Palästinenserorganisation sei bereit, "unverzüglich Verhandlungen aufzunehmen, um alle Fragen zu klären", sagte ein namentlich nicht genannter hochrangiger Hamas-Funktionär am Samstag der Nachrichtenagentur AFP.

Die Hamas habe den Vermittlern mitgeteilt, dass sie bereit sei, "sofort mit der Umsetzung des Austauschs" der Geiseln gegen palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen zu beginnen, "sobald eine Vereinbarung zur Vorbereitung der Bedingungen vor Ort getroffen" worden sei, sagte der Hamas-Funktionär weiter.

Die Terrororganisation hatte zuvor mitgeteilt, sie sei zur "Freilassung aller Geiseln" bereit. Zudem wolle sie die sterblichen Überreste toter Geiseln an Israel übergeben, wie in dem US-Plan vorgeschlagen. Ihrer ebenfalls vorgesehenen Entwaffnung stimmte die Hamas bisher jedoch nicht ausdrücklich zu. Dennoch erklärte Trump danach, dass die Hamas offenbar "zu einem dauerhaften Frieden bereit" sei.

Israels Regierung erklärte daraufhin, dass sie die "sofortige Umsetzung" des Trump-Plans zur Befreiung der israelischen Geiseln aus dem Gazastreifen vorbereite. "Nach der Reaktion der Hamas bereitet sich Israel auf die sofortige Umsetzung der ersten Phase des Trump-Plans zur Freilassung aller Geiseln vor", erklärte das Büro von Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu am Samstag.

"Wir werden weiterhin eng mit dem Präsidenten und seinem Team zusammenarbeiten, um den Krieg im Einklang mit den von Israel festgelegten Grundsätzen zu beenden, die mit der Vision von Präsident Trump übereinstimmen", hieß es weiter. International wurden die jüngsten Entwicklungen begrüßt.

Islamischer Jihad stellt sich hinter Hamas

Unterdessen unterstützte mit dem palästinensischen Islamischen Jihad eine weitere, palästinensische Extremistengruppe die Hamas bei ihrer Reaktion auf den Trump-Plan zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen. "Die Reaktion der Hamas auf Trumps Plan stellt die Position der palästinensischen Widerstandsfraktionen dar, und der Islamische Jihad hat verantwortungsvoll an den Konsultationen teilgenommen, die zu dieser Entscheidung geführt haben", hieß es in der Erklärung.