Hamas antwortet auf Gaza-Friedensplan von Trump

Die Hamas hat auf den von US-Präsident Donald Trump vorgestellten Gaza-Friedensplan reagiert.

In einem offiziellen Statement erklärten die Islamisten ihre Bereitschaft, alle israelischen Geiseln freizulassen.

© getty

Keinerlei Nachverhandlungen mit der Hamas

Gleichzeitig verlangen sie jedoch weitere Gespräche, um die Details des möglichen Abkommens zu klären. Genau das könnte das Abkommen jedoch zum Scheitern bringen: Israel hatte bereits unmissverständlich klargemacht, dass es keinerlei Nachverhandlungen mit der Hamas akzeptieren werde.

© Getty

Verwaltung des Gazastreifens

Die Terrororganisation erklärte sich weiter bereit, die Verwaltung des Gazastreifens einem „unabhängigen palästinensischen Gremium“ zu überlassen – vorausgesetzt, dieses wird von arabischen und islamischen Staaten unterstützt.

Entwaffnung der Islamisten

Gleichzeitig betonte die Hamas ihren Anspruch, bei der Zukunft Gazas mitzuentscheiden. Auffällig ist jedoch: Auf einen der zentralen Punkte des US-Plans, die geforderte Entwaffnung der Islamisten, ging die Hamas mit keinem Wort ein.