Hamas antwortet auf Gaza-Friedensplan von Trump

03.10.25, 21:53
Die Hamas hat auf den von US-Präsident Donald Trump vorgestellten Gaza-Friedensplan reagiert. 

In einem offiziellen Statement erklärten die Islamisten ihre Bereitschaft, alle israelischen Geiseln freizulassen.

trump
Keinerlei Nachverhandlungen mit der Hamas 

Gleichzeitig verlangen sie jedoch weitere Gespräche, um die Details des möglichen Abkommens zu klären. Genau das könnte das Abkommen jedoch zum Scheitern bringen: Israel hatte bereits unmissverständlich klargemacht, dass es keinerlei Nachverhandlungen mit der Hamas akzeptieren werde. 

Hamas
Verwaltung des Gazastreifens 

Die Terrororganisation erklärte sich weiter bereit, die Verwaltung des Gazastreifens einem „unabhängigen palästinensischen Gremium“ zu überlassen – vorausgesetzt, dieses wird von arabischen und islamischen Staaten unterstützt.

Entwaffnung der Islamisten 

Gleichzeitig betonte die Hamas ihren Anspruch, bei der Zukunft Gazas mitzuentscheiden. Auffällig ist jedoch: Auf einen der zentralen Punkte des US-Plans, die geforderte Entwaffnung der Islamisten, ging die Hamas mit keinem Wort ein.

