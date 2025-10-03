Hamas antwortet auf Gaza-Friedensplan von Trump

Die Hamas hat auf den von US-Präsident Donald Trump vorgestellten Gaza-Friedensplan reagiert.
In einem offiziellen Statement erklärten die Islamisten ihre Bereitschaft, alle israelischen Geiseln freizulassen.
Keinerlei Nachverhandlungen mit der Hamas
Gleichzeitig verlangen sie jedoch weitere Gespräche, um die Details des möglichen Abkommens zu klären. Genau das könnte das Abkommen jedoch zum Scheitern bringen: Israel hatte bereits unmissverständlich klargemacht, dass es keinerlei Nachverhandlungen mit der Hamas akzeptieren werde.
Verwaltung des Gazastreifens
Die Terrororganisation erklärte sich weiter bereit, die Verwaltung des Gazastreifens einem „unabhängigen palästinensischen Gremium“ zu überlassen – vorausgesetzt, dieses wird von arabischen und islamischen Staaten unterstützt.
Entwaffnung der Islamisten
Gleichzeitig betonte die Hamas ihren Anspruch, bei der Zukunft Gazas mitzuentscheiden. Auffällig ist jedoch: Auf einen der zentralen Punkte des US-Plans, die geforderte Entwaffnung der Islamisten, ging die Hamas mit keinem Wort ein.