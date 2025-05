Trump: Putin ist müde und will einen Deal

US-Präsident Trump droht Putin: „Wir reden Tacheles“

Nach dem Scheitern eines Putin-Selenskyj-Gipfels in Istanbul droht US-Präsident Donald Trump Moskau mit neuen, „vernichtenden“ Sanktionen. „Ich werde Sanktionen verhängen, wenn wir keinen Deal machen“, so Trump in einem Interview mit Fox News. „Wir reden Tacheles.“

"Putin ist müde"

Trump will nun Putin persönlich treffen. „Ich hatte immer das Gefühl, dass es kein Treffen ohne mich geben kann“, so der US-Präsident. „Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Putin. Ich denke, wir werden eine Einigung erzielen.“

Der US-Präsident geht davon aus, dass der Kreml-Chef einen Ausweg aus dem Krieg sucht. „Putin ist müde von dem Ganzen. Und er sieht nicht gut aus, aber er will gut aussehen.“

Kreml nennt Bedingung

Unterdessen erwägt auch der Kreml einen historischen Gipfel. Ein Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj knüpft der Kreml an die Bedingung, dass beide Länder zuvor eine "Vereinbarung" erzielen. Peskow sagte auf einer Pressekonferenz, Moskau halte ein solches Treffen für "möglich" - aber nur als "Ergebnis der Arbeit" beider Seiten und nach Abschluss einer "Vereinbarung".

Am Freitag hatten Vertreter Moskaus und Kiews unter türkischer Vermittlung knapp eineinhalb Stunden über ein mögliches Ende des russischen Angriffskrieges gesprochen. Über eine Waffenruhe wurde keine Einigkeit erzielt. Einzig greifbares Ergebnis war die Vereinbarung, jeweils 1.000 Kriegsgefangene auszutauschen. Das wäre der bisher größte Austausch dieser Art seit Kriegsbeginn im Februar 2022. Ein genauer Zeitpunkt wurde nicht öffentlich genannt. Der Austausch solle aber "in nächster Zeit" erfolgen, sagte der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umjerow.