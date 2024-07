Netanyahu ist derzeit in Washington und wird am Mittwoch vor dem US-Kongress sprechen.

Washington. Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump will sich am Mittwoch in seinem Resort in Palm Beach im US-Staat Florida mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu treffen. Netanyahu ist derzeit in Washington und wird am Mittwoch vor dem US-Kongress sprechen. Außerdem ist ein Treffen mit US-Präsident Joe Biden geplant.

