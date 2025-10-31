Ukraine gelingt Schlag gegen Putin: Eine von drei Geheim-Waffen zerstört

Laut dem ukrainischem Sicherheitschef Malyuk ist der Ukraine in einer Geheimoperation ein schwerer Schlag gegen Russland gelungen.

Die Ukraine meldet gegenüber der "Kyiv Post" eine gelungene Geheimdienst-Operation auf russischem Gebiet, am Raketentestgelände Kapustin Jar. Dabei soll eine der gefürchteten Geheimwaffen Russlands zerstört worden sein.

Dem Bericht zufolge soll laut Sicherheitschef Vasyl Malyuk eine von nur drei "Oreschnik"-Raketen zerstört worden sein. Zuvor gab es Berichte, dass Russen-Machthaber Wladimir Putin die Langstreckenraketen mit einer Reichweite von etwa 5.500 Kilometern ab Dezember in Belarus stationieren wird. Der Sicherheitschef spricht von einer "erfolgreichen Mission" und meint, dass die Zerstörung "hundertprozentig" war.

Der belarussische Präsident und Putin-Freund Alexander Lukaschenko hat erklärt, die Stationierung sei eine Reaktion auf die von ihm so bezeichnete Eskalation des Westens. Die Oreschnik-Raketen waren im vergangenen Monat bei gemeinsamen russisch-belarussischen Militärübungen im Einsatz. Russland setzte die Oreschnik (deutsch: Haselnussstrauch) erstmals im November 2024 gegen die Ukraine ein.

Angriff als Vergeltung

Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte, er habe diesen Angriff als Vergeltung für den Einsatz britischer und US-Langstreckenraketen durch die Ukraine auf russischem Territorium autorisiert. Später drohte er mit weiteren Angriffen, unter anderem auf "Entscheidungszentren" in Kiew, falls solche Angriffe anhielten.

Belarus liegt nördlich der Ukraine und diente Russland bei seiner groß angelegten Invasion im Februar 2022 als Aufmarschgebiet. Putin sagte, die Oreschnik könne nicht abgefangen werden und verfüge über eine Zerstörungskraft, die mit der einer Atomwaffe vergleichbar sei. Westliche Experten haben diese Behauptungen jedoch infrage gestellt.