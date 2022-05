In der ukrainischen Hafenstadt Mariupol haben sich russischen Angaben zufolge seit Wochenbeginn 959 ukrainische Kämpfer aus dem belagerten Stahlwerk Asowstal ergeben.

Unter ihnen seien 80 Verletzte, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Mittwoch laut Agentur Interfax mit. In den vergangenen 24 Stunden seien es 694 gewesen. Von ukrainischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung für diese Zahlen.