× 12-fache Mutter stirbt im Kampf

Olga Semidyanova (48) wurde bei einem Gefecht in der Nähe von Donezk getötet.

Drei Wochen nach Beginn des russischen Überfalls in der Ukraine steigen die Opferzahlen weiter. Laut internationalen Schätzungen kamen im Krieg bisher rund 6.000 russische und 4.000 ukrainische Soldaten ums Leben. Laut ukrainischen Angaben wurden zudem 3.000 Zivilisten getötet, Millionen Menschen sind auf der Flucht.

Eines dieser Kriegsopfer ist die zwölffache Mutter Olga Semidyanova. Die 48-Jährige Ukrainerin, die seit 2014 Sanitäterin bei der Armee ist, starb bei einem Gefecht in der Nähe von Donezk. Wie ihre Familie mitteilte, wurde Semidyanova in den Bauch geschossen – sie starb wenig später. Weil die Kämpfe in der Gegend weitergehen, konnte die Leiche noch nicht geborgen und begraben werden. „Sie hat die Soldaten bis zuletzt gerettet. Wir haben Fotos vom Ort des Todes – aber wegen heftiger Kämpfe können wir meine Mutter immer noch nicht beerdigen“, so Tochter Julia gegenüber der „Sun“

Olga hinterlässt sechs leibliche und sechs adoptierte Kinder aus einem lokalen Waisenhaus.