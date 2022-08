AKW-Stadt Enerhodar beschossen: Brennende Autos und Verletzte

Wie in den Tagen zuvor machten einander Russen und Ukrainer für den Artilleriebeschuss gegenseitig verantwortlich. Beide Seiten veröffentlichten Videos, die zeigten, dass in Wohnvierteln zahlreiche Autos brannten.

Neun Menschen seien verletzt worden, zwei von ihnen schwer, teilte Wladimir Rogow, ein Mitglied der russischen Besatzungsverwaltung, mit. Die Ukraine wolle mit solchen Schritten einen Besuch von Experten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA/IAEO) in dem Kraftwerk verhindern. Die Angaben waren von unabhängiger Seite zunächst nicht zu überprüfen.

⚡️Explosions and fire in occupied Enerhodar, close to location of Zaporizhzhia nuclear power plant- mayor Dmytro Orlov pic.twitter.com/OTqhg8XeJG