Autobomben-Anschlag auf russischen Statthalter

Iwan Suschko ist bei der Explosion der an seinem Auto angebrachten Bombe schwer verletzt worden und später im Krankenhaus verstorben.

Kiew (Kyjiw)/Moskau. Der von Russland eingesetzte Leiter der eroberten und besetzten, ukrainischen Stadt Mychailiwka ist den örtlichen Behörden zufolge durch eine Autobombe ums Leben gekommen. Iwan Suschko (40) sei bei der Explosion der an seinem Auto angebrachten Bombe schwer verletzt worden und später im Krankenhaus verstorben, schrieb einer der Verwalter der Region Saporischschja, in der die Stadt liegt, am Mittwoch auf Telegram. Die Region im Süden der Ukraine wird von Russland kontrolliert.

Der Leiter der Staatsverwaltung von Saporoschschja, Vladimir Rogov, macht "Saboteure in der Region" für den Anschlag verantwortlich. Suschko sei zunächst in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht worden – dort starb er kurze Zeit später an seinen Verletzungen.

Bisher hat sich niemand von der ukrainischen Seite zum Tod Suschkos geäußert.

Präsident Wolodimir Selenskij erklärte im Bezug auf das Autobomben-Attentat auf Dugins Tochter Darja Dugina, dass man damit nichts zu tun hätte. "Sie ist für uns nicht interessant. Sie ist in diesen Krieg nicht involviert, bewegt sich weder auf ukrainischem Territorium noch in den besetzten Gebieten", so Selenskyj.