Berichte über Exekution sich ergebender Ukrainer

Ukraine. US-Diplomatin Beth Van Schaak berichtet, dass die USA glaubwürdige Informationen hätten, dass russische Soldaten mehrere sich ergebende Ukrainer getötet haben sollen. Schaak sagt: "Wir haben jetzt glaubwürdige Informationen, dass eine russische Militäreinheit in der Nähe von Donezk, Ukrainer, die versucht haben sich zu ergeben, exekutiert hat – anstatt sie in Gewahrsam zu nehmen."

"Wenn das wahr ist, würde es gegen eines der Kernprinzipien des Kriegsrechts verstoßen: 'Das Verbot der Exekution von Zivilisten und Kämpfern, die aufgrund von Kapitulation, Verletzung oder anderen Formen der Handlungsunfähigkeit außer Gefecht gesetzt sind'", so Schaak.

Außerdem würden den USA Berichte "über Personen, die mit gefesselten Händen hingerichtet wurden, über Leichen, die Folterspuren aufwiesen, und über entsetzliche Berichte über sexuelle Gewalt gegen Frauen und Mädchen" vorliegen, so die US-Diplomatin weiter.

