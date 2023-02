Biden mit Botschaft an Putin in Kiew

Geheim-Mission: US-Präsident Joe Biden besuchte überraschend die Ukraine.

Kiew. Biden traf Montag in Kiew ein, sein erster Besuch seit Ausbruch der russischen Invasion am 24. Februar 2022. Ukraine-Präsident Selenskyj begrüßte ihn: „Ihr Besuch ist eine wichtige Manifestation der Unterstützung der Ukraine.“

In seiner Rede richtete Biden eine Botschaft an Russlands Präsident Putin (70): „Als Putin seine Invasion vor fast genau einem Jahr begonnen hat, dachte er, dass die Ukraine schwach und der Westen gespalten war. Aber Putin hat sich komplett geirrt.“

Spaziergang durch die Stadt während Alarms

Sirenen. Kiew war während des Besuchs abgeriegelt: Leere Straßen, ganze Viertel gesperrt. Biden kam per Zug aus Polen. Angeblich war die Reise auch mit Moskau abgesprochen. Die Präsidenten diskutierten im Marien-Palast miteinander. Danach spazierten sie ungeachtet eines Luftalarms durch die Stadt.

Biden kündigte in Kiew auch ein neues Paket an Militärhilfe für die Ukraine im Volumen von einer halben Milliarde Dollar an. Es werde auch Munition für die Raketenwerfer vom Typ Himars enthalten. Selenskyj sagte, er habe mit Biden auch über eine Lieferung von Langstrecken-Raketen gesprochen.

(wek)