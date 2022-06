''Bild''-Reporter in der Ostukraine beschossen

Ukraine. Als ''Bild''-Reporter Paul Ronzheimer zusammen mit Fotograf Giorgos Moutafis und Vadim Moissenko am Mittwoch die Straße raus aus dem Ort Lyssytschansk fuhren, wurden sie beschossen. Es gab mehrere Explosionen. Ronzheimer postete ein Video des Vorfalls auf Twitter. "Gott sei Dank sind Giorgos, Vadim und ich unverletzt", so der "Bild"-Vize und Kriegsreporter. "Ein Autofenster ist kaputt", berichtet er. Die Scheibe des Wagens sei von einer Druckwelle zerstört worden. Die Reporter gehen vor dem Hintergrund der Explosionen von Mörser-Beschuss aus. Lyssytschansk ist von der russischen Armee fast eingekesselt.

We just got under attack on our way out of #Lyssytschansk which is almost encircled. Thank god, Giorgos, Vadim and I are not injured, only one window of the car broke. Russians propaply attacked the road with Mortar. Before that we were inside Lyssytschansk. Soon more @BILD ???? pic.twitter.com/Iw9h6MN7Gi