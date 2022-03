Bomben-Terror in Kiew

Der ukrainische Botschafter in Deutschland: ''Ihr russischen Mistkerle werdet dafür bitter bezahlen!''

"Ihr russischen Mistkerle werdet dafür bitter bezahlen!", twitterte der ukrainischen Botschafter in Deutschland Andrij Melnyk (46) als er die Bilder nach der Attacke auf das Einkaufszentrum in Kiew sah. Das Viertel Kiews, das am Montag von Putins Armee beschossen wurde, ist auch die Heimat von Melnyk. "Hier wohnen wir. Daher traf dieser mörderische Raketenangriff auch meine Familie mitten ins Herz. Wir sind echt wütend!", sagte der 46-Jährige gegenüber "Bild".

Rauchendes Stahlgerippe

Aus dem ehemaligen Prachtbau im Kiewer Stadtviertel Podilsky ist nicht mehr übrig als ein rauchendes Stahlgerippe. Die Bilanz der Bombenterror-Nacht: Mindestens acht Tote. Umliegende Gebäude, um die Shopping Mall wurden ebenfalls zerstört. Die Helfer konnten mindestens einen Verletzten aus den Trümmern des ehemaligen Einkaufszentrums retten.

© AFP/APA ×

In einem kleinen Teil des Gebäude-Komplexes sollen sich auch ukrainische Militärfahrzeuge befunden haben, wie die russischen Streitkräfte sagen. Putins Truppen haben offenbar die Offensive auf die Hauptstadt eröffnet.