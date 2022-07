Brasilianisches Model in der Ukraine getötet

Thalita do Valle, ein 39-jähriges Ex-Model aus Brasilien, das als Scharfschützin gegen die Russen kämpfte, wurde Berichten zufolge letzte Woche bei einem russischen Raketenangriff getötet.

Thalita do Valle, ein 39-jähriges Ex-Model, das als Scharfschützin gegen die Russen kämpfte, wurde Berichten zufolge letzte Woche bei einem russischen Raketenangriff getötet. Die freiwillige Sodatin aus Sao Paulo starb zusammen mit dem ehemaligen brasilianischen Armeekämpfer Douglas Burigo, 40, der auf dem Weg war, sie aus einem Bunker zu evakuieren, als er getötet wurde.

Das ehemalige Model, das auch Jura studierte, hatte auf ihrem YouTube-Kanal Videos aus ihrer Zeit in der Ukraine gepostet, die ihre bisherigen Erfahrungen als Kämpferin gegen den Islamischen Staat im Irak dokumentierten. Während seines Aufenthalts im Irak trainierte Valle als Scharfschütze bei den Peschmergas in der unabhängigen Region Kurdistan.

Ihr Bruder Viera erzählte lokalen Medien, dass seine Schwester in einem Bunker in Charkiw unter schwerem russischem Beschuss gefangen wurde und an Erstickung starb, so die Daily Mail. "Thalita war schon immer an humanitären Missionen mit der Fremdenlegion eines Landes oder hier in Brasilien beteiligt", sagte Viera. "Sie war immer bewegt von dem Gefühl, Tiere und Menschen zu retten. Meine Schwester war immer friedlich, eine echte Progressive. Waffen sind Teil eines Kontextes, des Krieges, aber sie hat Leben gerettet, sie hat Tiere gerettet."