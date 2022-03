Britisches TV-Team gerät unter Beschuss

In der Nähe von Kiew wurden ein Reporter und ein Kameramann von Sky News von Kugeln getroffen – sie sind dank Schutzwesten unverletzt davongekommen.

Ein Fernsehteam des britischen Senders Sky News ist am Montag in der Nähe von Kiew unter Beschuss geraten. Wie der Korrespondent auf der Website von Sky News berichtete, sei sein Team auf der Fahrt im Nordwesten von Kiew in der Nähe eines ukrainischen Kontrollpunkts unter schweren Beschuss aus automatischen Waffen geraten. Sowohl der Reporter als auch der Kameramann seien dabei getroffen worden, jedoch dank ihrer Schutzwesten ohne größere Verletzungen davongekommen.

Im Video sieht und hört man die Projektile einschlagen.