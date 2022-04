Deutschland pocht auf Bezahlung russischer Gasrechnungen in Euro

Regierungssprecher: ''Es bleibt dabei, dass die Verträge auf Euro und Dollar laufen.''

Berlin/Moskau. Die deutsche Regierung pocht auch nach neuen Ankündigungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin darauf, dass Rechnungen für Gas aus Russland weiter in Euro bezahlt werden. "Es bleibt dabei, dass die Verträge auf Euro und Dollar laufen", sagte ein Regierungssprecher am Mittwoch in Berlin. "Die Verträge gelten." Auch eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums sagte zu russischen Forderungen nach einer Begleichung in Rubel, dass es bei der bisherigen Praxis bleibe.

Die deutsche Bundesregierung unterstütze derzeit kein EU-Ölembargo gegen Russland, fügte der Regierungssprecher hinzu.