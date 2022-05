Ex-KGB-Agent: Putin leidet an Demenz

Boris Karpichkov: "Putins Paranoia treibt in langsam in den Wahnsinn."

Die Gerüchte um den Gesundheitszustand von Wladimir Putin reißen nicht ab. Während zuletzt über eine Krebs- oder Parkinsonerkrankung spekuliert wurde, soll der Kreml-Chef nun an Demenz leiden. Dieser Ansicht ist zumindest der ehemalige russische Spion Boris Karpichkov.

"Putin sieht jeden als Verräter"

Der inzwischen in London lebende Ex-Geheimagent glaubt, dass Putin seinen Gesundheitszustand sogar seinem innersten Zirkel verheimliche. Gleichzeitig werde der russische Präsident zunehmend paranoid. „Er sieht buchstäblich jeden, einschließlich derer innerhalb der russischen Sicherheitsdienste und sogar innerhalb seines engeren inneren Kreises, als Verräter“, so Karpichkov gegenüber der „Sun“.

Seine Gesundheit sei ein besonders heikles Thema, so der Ex-Spion weiter. „Putin ist so misstrauisch und so besessen von seinen Paranoia-Ideen, dass man ihn jetzt mit Stalin vergleichen kann.“ Putins Gesundheitszustand würde zunehmend schlechter werden: „Es gibt ernsthafte Bedenken, dass Putin an zahlreichen körperlichen Gesundheitsproblemen leidet. Dazu kommen einige Probleme, die ältere Menschen betreffen – wie Demenz im Frühstadium.“