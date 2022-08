Experte: Dieses Land wird Putin als nächstes überfallen

Juri Georgijewitsch Felschtinski rechnet mit einem weiteren Krieg in Europa.

Seit mittlerweile fast einem halben Jahr tobt der Ukraine-Krieg. Am 24. Februar marschierten russische Truppen in der Ukraine ein und brachten den Krieg damit zurück nach Europa. Die Ukraine könnte dabei nicht das einzige Land bleiben, dass von Putins Truppen angegriffen wird: Historiker Juri Felshtinsky warnt bereits vor einer zweiten Invasion.

Der Einschätzung des Experten zufolge könnte Russland schon bald die Republik Moldau angreifen. „Noch bevor sie mit der Ukraine fertig sind, werden sie dort einen Krieg beginne, sobald sie Transnistrien erreichen“, so der amerikanische Autor russischer Herkunft gegenüber dem britischen „Express. „Moldau ist in dem Moment in Gefahr, in dem Russland auf Transnistrien zusteuert.“ Das Land, das nicht zur NATO gehört, stehe schon lange auf Putins Liste.

Moldaus Staatspräsidentin Maia Sandu warnt schon seit Monaten davor, in den Konflikt hineingezogen zu werden. In Transnistrien sind seit dem Ende der Sowjetunion Anfang der 1990er Jahre russische Soldaten stationiert. Mit ihrer Unterstützung konnte sich die Region von der Republik Moldau abspalten, nachdem diese Ende 1990 die Sowjetunion verlassen hatte. Von Transnistrien aus könnte Russland auch die nahegelegene ukrainische Hafenstadt Odessa angreifen. Moldau hat im Zuge des Ukraine-Kriegs zahlreiche Flüchtlinge aufgenommen.