Experte: Putin bleibt nur noch wenig Zeit - sonst kollabiert das Regime

Sollte Russland nicht bald Erfolge feiern, dann ist auch Wladimir Putin in Gefahr.

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine dauert mittlerweile bereits mehr als sechs Monaten. Moskau ist es bisher noch immer nicht gelungen, die Kriegsziele zu erreichen – ein baldiges Kriegsende ist nicht in Sicht. Umso länger die Ukraine dem Aggressor Stand hält, umso schwieriger wird die Lage für Wladimir Putin. Laut Einschätzung des Militärexperten Harry Kazianis könnte nun sogar das Kreml-Regime in Gefahr sein.

Kollabiert das Regime?

Wie Kazianis gegenüber dem britischen „Express“ sagt, bleiben Moskau nur noch rund 60 Tage, um eine Entscheidung im Krieg herbeizuführen. Sollten die Erfolge ausbleiben, dann droht dem Präsidenten und seinem Regime sogar der komplette Untergang.

Russland habe derzeit vor allem mit stark geschwächten Streitkräften und Problemen bei der Rekrutierung zu kämpfen, so der Experte weiter. Sollte Putin weiter unter Druck kommen, dann könnte der Krieg weiter eskalieren. „Putin hat noch viele Raketen, die er abfeuern könnte“, so Kazianis. „Der Kreml-Chef könnte auch Selbstmordattentate anordnen, die sehr viele Opfer fordern könnten.“ Mit zunehmendem Druck würde der Präsident auch noch höhere Verluste in Kauf nehmen. „Aber er hat jetzt nur noch ein sehr schmales Fenster“, so der Experte.