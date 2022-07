Fünf Tote bei russischem Angriff im Zentrum der Ukraine

Bei dem Angriff auf Kropywnyzskyj seien zudem 25 Menschen verletzt worden, unter ihnen zwölf Soldaten, berichtete der Regionalgouverneur Andrij Raikowitsch in einem auf Telegram veröffentlichten Video.

Die Angriffe hätten zwei Lagerhallen eines Flughafens getroffen. Dabei seien mehrere Flugzeuge und Gebäude zerstört worden. Die Stadt war bereits am Samstag Ziel russischer Angriffe gewesen. Dabei waren drei Menschen getötet worden, unter ihnen ein Soldat. Die Angriffe trafen die Eisenbahn und einen Militärflughafen.

5 dead and 25 injured as a result of today's rocket strikes on Kropyvnytskyi, head of the UVA Rajkovich told the media

Where exactly the missiles landed was not specified.pic.twitter.com/c7f5GgKoAo