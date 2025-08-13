Alles zu oe24VIP
Für Treffen mit Putin: Trump setzt Russland-Sanktionen aus

Gipfel in Alaska

Für Treffen mit Putin: Trump setzt Russland-Sanktionen aus

13.08.25, 23:15
Die US-Regierung setzt einige Russland-Sanktionen teilweise aus, damit das Treffen zwischen Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin in Alaska am Freitag stattfinden kann. 

Die Pause gilt bis zum 20. August, wie das US-Finanzministerium mitteilte. Die US-Regierung hatte in den vergangenen Jahren Behörden und Unternehmen aus Russland mit Sanktionen belegt.

Ein zentraler Grund war der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Das könnte den Betroffenen die Reise nach Alaska erschweren.

Das Finanzministerium stellte zugleich klar, dass kein blockiertes Eigentum freigegeben werde - und die Aussetzung ausdrücklich nur für Aktivitäten rund um das Treffen in Alaska gelte. Namen wurden in der Mitteilung des Finanzministeriums nicht genannt.

