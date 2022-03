Geboren mitten im Bombenhagel

Drinnen liegen Kreißsaal und OP-Raum im Keller. Draußen schlagen die Raketen ein.

Schytomyr. Direkt vor der vierstöckigen Kinderklinik schlug zuletzt eine Rakete ein, alle Fenster des Hauses sind zerborsten. Es ist eiskalt im Spital, die Zimmer sind leer. Alle Patientinnen sind im Bunker im Keller: „Wir haben alle Stationen verlegen müssen“, schildert Professor Vitaly Zabolofnov (59), Chef des Krankenhauses. Seine gynäkologische Abteilung ist jetzt ein düsterer, langer Kellergang. Links und rechts stehen zwischen Heizungsrohren und Lüftungsschächten Betten.

© tzoe Chef-Arzt Vitaly Zabolofnov im Bunker. ×

Unvorstellbar. Hochschwangere Frauen kauern auf dicken Decken, warten, bis die Wehen einsetzen. Unvorstellbar, was sie aushalten. Der Arzt zeigt mir den Raum für Frühgeburten: Ein Brutkasten, vier zeltartige Bettchen, vier Schwestern, eine Ärztin: Ruslana Sobko, sie hat in Mailand studiert, ist Kinderärztin und Hebamme: „Jetzt dieser Krieg, warum?“, schüttelt sie den Kopf, „aber wir haben keine Zeit, darüber nachzudenken.“ Fällt der Strom aus, schaltet sich ein Dieselaggregat ein. Funktioniert auch das nicht mehr, gibt es noch eine Lkw-Batterie.

© tzoe Am kalten Keller-Gang warten die Frauen auf ihre Wehen. ×

20 Patientinnen haben sie derzeit, sagt Ruslana, „alles tapfere Frauen. Vier haben gestern gesunde Buben zur Welt gebracht.“ Ruslana zeigt mir den Not-OP-Raum. Ich schaudere. Ein nackter Tisch, eine runde Lampe, ein Ultraschallgerät, ein Wehenmesser, sagt sie.

© oe24 ÖSTERREICH-Reporter Karl Wendl in Schytomyr. ×

Dorij: »Ich habe solche Angst um mein Baby«

Beschossen. Dorij (25), aus Makariv nordwestlich von Kiew, ist im neunten Monat. Das Baby soll jeden Moment kommen. In ihrer Stadt hagelt es seit Tagen Raketen, sie schaffte es gerade noch raus: „Wir wurden beschossen, ich hab solche Angst um mein Baby, es wird ein Bub“, sagt sie und lächelt.

Vater an der Front. In einem anderen Kellerabteil steht ein Bett. Darin liegt Katya, 24. Neben ihr Artem, ein kleiner, gesunder Bub mit hochrotem Kopf. Er ist erst einen Tag alt. Katya rollen die Tränen übers Gesicht: „Ich will ganz fest auf ihn aufpassen, ich weiß aber nicht wie.“ Der Vater des Buben ist an der Front, sie wird ihm ein Foto schicken, weint sie: „Vielleicht kann er Artem bald sehen, es ist unser erstes Baby.“

Helfen. Professor Zabolofnov ist eigentlich Russe, hat bis 2014 an der medizinischen Universität auf der Krim gelehrt. Nach der Annexion der Krim übersiedelte er nach Schytomyr, seine Tochter ist Ärztin im deutschen Heidelberg: „Sie hat oft zu mir gesagt, komm doch nach Heidelberg.“ Er flüchtete nicht: „Ich kann doch nicht die vielen werdenden Mütter hier alleine lassen.“