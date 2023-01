Geheimplan: So will Putin den Krieg doch noch gewinnen

Der russische Kriegsherr plant eine entscheidende Operation. Das sind die möglichen Szenarien.

Fast ein Jahr nach Beginn des Ukraine-Krieges konnte Russland noch keines seiner zentralen Kriegsziele erreichen, zuletzt geriet man sogar in mehreren Regionen stark in die Defensive. Aufgeben will Wladimir Putin aber noch lange nicht, der russische Präsident hat seine Strategie nun radikal geändert.

Drei mögliche Operationen

Wie die renommierte US-Denkfabrik „Institute for the Study of War“ berichtet, will Putin unbedingt die Kriegswende schaffen und plant deshalb eine „entscheidende strategische Aktion in den nächsten sechs Monaten“. Die US-Experten sehen dabei drei mögliche Operationen, die Russland durchführen kann.