Nehammer verspricht Selenksyj weitere Unterstützung

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenksyj am Montag weitere Unterstützung Österreichs zugesagt.

"Als neutrales Land können und werden wir keine militärische Unterstützung leisten, aber was wir können, ist humanitäre Hilfe, um das Leid der Menschen in der Ukraine zu lindern und schwer verletzte Frauen und Kinder in Österreich zu behandeln", sagte Nehammer bei einem Telefonat mit Selenksyj.

Bisher seien bereits mehr als 30 Patienten - insbesondere verwundete Frauen und Kinder - nach Österreich gebracht und behandelt worden. Einige davon seien bereits vollständig genesen und wieder in die Ukraine zurückgekehrt, meinte der Kanzler, der ergänzte, dass bis dato rund 130 Millionen Euro aus Österreich in das kriegsgebeutelte Land geflossen seien. Selenksyj bedankte sich ausdrücklich beim Kanzler für die umfassende Unterstützung. Zudem wurde eine weitere Kooperation im Bereich humanitäre Hilfe vereinbart.