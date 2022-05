Großbrand in Lagerhalle bei Moskau

Die mysteriöse Brandserie in Russland geht weiter.

Eine riesige Lagerhalle bei Moskau ist in der Nacht auf Dienstag in Flammen aufgegangen. Ein Papierlager brenne auf fast 34.000 Quadratmetern, sagte ein Vertreter der Rettungsdienste der Staatsagentur Tass. Das entspricht einer Fläche von nahezu fünf Fußballfeldern. Teile der Halle seien eingestürzt. Das Lager gehöre zu einem Logistikzentrum in dem Ort Bogorodskij nordöstlich der russischen Hauptstadt. 100 Feuerwehrleute mit 33 Fahrzeugen kämpften gegen die Flammen.

????#MOSCOW: Giant warehouse fire spanning 34,000㎡ - 8.5 acres, out of control, 2 hours NE of the Kremlin in #Bogorodskoye ????#Russia pic.twitter.com/EpKnbqINwM — Igor Sushko (@igorsushko) May 3, 2022

Zur Brandursache wurden zunächst keine Angaben gemacht. Ein Zusammenhang zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine war nicht ersichtlich. Allerdings haben sich in den vergangenen Wochen immer wieder rätselhafte Brände oder Explosionen in russischen Fabriken und Lagern auch weitab der Grenze zur Ukraine ereignet.