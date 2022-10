Horror-Video: Frau wird fast von Rakete getroffen

In der Nähe der Universität im Zentrum von Kiew kam es für eine junge Frau fast zum Ende. Nur knapp entging sie dem sicheren Tod. Sie filmte das Geschehen mit ihrer Handykamera. Als sie die ersten Einschläge von Raketen hörte, holte sie ihr Mobiltelefon heraus, um sich zu filmen und die aktuelle Geschehnisse festzuhalten.

"Meine Hände zittern, weil ich gerade gesehen habe, wie eine Rakete fliegt. Ich habe sie gehört", berichtet die junge Dame in die Kamera. Kurz darauf ist ein lauter Knall zu hören, sie geht in Deckung, nur wenige Meter entfernt von ihr schlug eine Rakete ein. Ihr Gesicht ist hellwach, sie hat Angst und ruft nach ihrer Mama. Wie es der Frau jetzt geht oder wo sie sich gerade aufhält, ist unbekannt.

