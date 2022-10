»Humor hilft uns durchzuhalten«

Olena Selenska: Keine pompösen Empfänge, stattdessen Leben im Visier der Russen.

Kiew. Tiefe Einblicke ins Leben mitten im Krieg bietet das lange und offene Interview der ukrainischen First Lady Olena Selenska (44), die Ehefrau des Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (44). "Bild" traf sie zum langen Gespräch.

Olena Selenska über den Drohnenangriff am Montag: „Ich ging mit den Kindern in den Keller. Aber Kinder müssen etwas essen, also bin ich hochgegangen und habe Frühstück vorbereitet.“

... über die Ungewissheit: „Sie können das Leben nicht länger als für einige wenige Minuten planen.“

... über die ersten Kriegstage: „Ich tat, was von mir als Mutter erwartet wird: Ruhe bewahren und meine Kinder anlächeln.“

... über ihren Mann, der fast nie zuhause ist: „Das klingt schrecklich, aber die Kinder gewöhnen sich schneller daran als die Erwachsenen.“

... über die Angst um ihren Mann: „Ich wusste von Anfang an, dass er Kiew nicht verlassen wird ... Es machte keinen Sinn, darüber nachzudenken.“

... über Humor: „Wir werden immer etwas finden, worüber wir lachen können. Es ist vielleicht ein schwarzer Humor, aber er hilft uns durchzuhalten. Es gibt immer eine Möglichkeit zu lachen. Sogar darüber, dass du Angst hast.“