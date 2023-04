Kampf um die Krim: Ukraines 12-Punkte-Plan zur Rückeroberung

Oleksij Danilow, der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates der Ukraine, präsentierte am Sonntag einen Zwölf-Punkte-Plan zur Befreiung der Krim.

So solle als Teil der "De-Okkupation" etwa die Krim-Brücke mit der Auto- und Eisenbahnverbindung zum russischen Kernland abgerissen werden, teilte Danilow am Sonntag auf Facebook mit. Die Vertreter des Machtapparates in Moskau bezeichnete er als "Müll".

Der Beamtenapparat solle nach dem Vorbild der Entnazifizierung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg geäußert werden, Kollaborateure und Verräter in Strafverfahren zur Rechenschaft gezogen werden. Grundstücksverkäufe und andere Verträge würden annulliert, nach dem Februar 2014 zugezogene Russen vertrieben.

"Es wird ein umfassendes Programm der "Entgiftung" umgesetzt, das die Folgen des langjährigen Einflusses der russischen Propaganda auf das öffentliche Bewusstsein eines Teils der Bevölkerung der Halbinsel neutralisiert", schreibt Danilow in Punkt 9. Außerdem sollten auch alle politischen Gefangenen, darunter viele Krim-Tataren umgehend freigelassen werden.