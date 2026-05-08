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Putin Parade
© Getty

Furcht vor Drohnen

Keine Panzer, kaum Gäste: Putins Parade zum Tag des Sieges

08.05.26, 21:37
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In gedämpfter Stimmung findet am Samstag in Moskau die traditionelle Militärparade zum Tages des Sieges der Sowjetunion über Hitler-Deutschland statt.  

Auf dem Roten Platz am Kreml werden Soldaten und Kadetten an Staatschef Wladimir Putin vorbeimarschieren. Auf die sonst übliche Präsentation von Militärtechnik wird aus Furcht vor ukrainischen Drohnenangriffen verzichtet. Es werden nur wenige ausländische Staatsgäste anwesend sein, ausländische Journalisten wurden ausgeladen.

Als einziger Gast aus der Europäischen Union ist der slowakische Ministerpräsident Robert Fico in Moskau, der aber nicht zu der Parade geht. In der russischen Hauptstadt und anderen Städten gilt für die Bevölkerung eine Sperre des mobilen Internets. Zum Tag des Sieges hat Putin in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine eine zweitägige Feuerpause ausgerufen. Die Ukraine beklagt aber trotzdem russische Bodenangriffe und Beschuss aus der Luft. Sie selbst sieht sich nicht an Putins Vorgabe gebunden und greift mit großen Drohnenschwärmen das russische Hinterland an.

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