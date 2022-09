Kiew reagiert mit Spott auf Moskaus Teilmobilmachung

Der externe Berater des ukrainischen Präsidentenbüros, Mychajlo Podoljak, fragte am Mittwoch auf Twitter: "Läuft immer noch alles nach Plan oder doch nicht?"

210th day of the "three-day war". Russians who demanded the destruction of ???????? ended up getting:



1. Mobilization.

2. Closed borders, blocking of bank accounts.

3. Prison for desertion.



Everything is still according to the plan, right? Life has a great sense of humor.